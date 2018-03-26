По словам главы МЧС Владимира Пучкова, в здании ТЦ в Кемерово остаются небольшие очаги возгорания, их ликвидируют

Общая площадь пожара превысила 1500 квадратных метров. Пожарные работают в сложных условиях, рассказал Пучков. Основной этап поисково-спасательных работ будет завершён сегодня вечером. Возгорание возникло на четвёртом последнем этаже здания, где располагались залы кинотеатра и детский развлекательный центр. Директор этого центра Юлий Богданова в интервью «Телеграм-каналу» Mash, сказал. что возможно причиной пожара стал поджог. В МЧС говорят, что очаг возгорания до сих пор не установлен. Среди причин пожара рассматриваются — неосторожное обращение с огнём, а также неисправность электропроводки. По горячим следам задержаны 3 человека, среди них директор торгового центра «Зимняя вишня».