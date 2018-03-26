Число жертв пожара в Кемерово увеличилось до 51 человека
Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник. «По предварительным данным, погиб 51 человек», — сказал собеседник агентства.
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Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник. «По предварительным данным, погиб 51 человек», — сказал собеседник агентства.
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Комментарии6
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vilingrad 26 марта 2018 | 08:26
Вовка глубоко сожалеет, так что все отлично:
Вышел, отрыгнул, погладил сытый животик: "Угорели? Много! Айяяй! Глубоко соболезную..".- и куда-то за спину, лениво- "Ребята, периньона наливай,помянем..."
justlooking 26 марта 2018 | 08:29
А єто правда, что по центральньім каналам в РФ по ньому поводу тишина?
margo821 26 марта 2018 | 08:30
Количество погибших как минимум в два, а то и в три раза больше. Я живу в Кемерово, местные жители шокированы от той лжи, которую передают СМИ
belovnikita 26 марта 2018 | 08:32
margo821: ложь в этой недостране всегда, а особенно в последние 19 лет, с приходом гэбешного крысёнка с подворотни
terens 26 марта 2018 | 08:36
А почему не поддержать европейские традиции и не объявить что пластиковые панели сделаны в европе и это целенаправленное отравление россиян газом в ответ на нападение на скрипаля?
vaka257 26 марта 2018 | 08:41
По ТВ передали,что уже 53.Соболезную всем родным и близким.Можно только представить какое у людей горе.