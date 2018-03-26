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08:16, 26 марта 2018

Пожар в торговом центре в Кемерово мог быть вызван неисправной электропроводкой

Об этом «Интерфакс» сообщил источник в службах технического надзора. Возможно были нарушения при монтаже и обслуживании электросетей, они могли не выдержать повышенной нагрузки. Кроме того, рассматривается также версия неосторожного обращения с огнём. Следственный комитет завёл уголовное дело. В рамках расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в торговом комплексе. 3 человека, в том числе, директор торгового центра, задержаны.

Комментарии

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max3446 26 марта 2018 | 08:28

В этой связи, вынужден в очередной раз напомнить.
Ничтожество навральный опубликовал программу, с которой он намерен идти на выборы президента, если его до них допустят. В разработке документа также участвовали писатель Борис Акунин, бывший замминистра энергетики Владимир Милов и глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Мутант с 46 размером ноги обещает снизить бюрократическое и силовое давление на бизнес. Проверки бизнеса будут проводить только по решению суда, остальной контроль переведут в электронную форму.

Кстати не только навральный, но и другие либеральные оппозиционеры призывали к прекращению проверок бизнеса. ну вот и итог, увы печальный

velbkeirf1 26 марта 2018 | 08:33

max3446: все проверки сводятся к уплате штрафов, не более того -буржуям это выгоднее чем вкладывать деньги в реальную безопасность

ugas 26 марта 2018 | 09:22

max3446: Проститутка пригожинская, хочу еще раз напомнить: с каких пор в России указы и законы придумывает и подписывает Навальный?

vaka257 26 марта 2018 | 08:35

В России,что ни день, то обязательно какой-нибудь пиZдец. Жизнь в России вообще одно сплошное выживание. Здесь тебя могут в любой момент посадить, застрелить, сжечь, утопить, взорвать, запытать, избить.Путинщина во всей своей красе.

polit_person 26 марта 2018 | 08:49

vaka257: У тебя весенний гон начался, шалашовка бандеровская? Тебя в Россию и не приглашал ни кто. Это ваша национальная идея устраивать пляски на костях?

democ 26 марта 2018 | 08:37

Хоть бы раз, посадили бы управленцев с собственниками на долгие годы с конфискацией имущества, с последующей его продажей для выплат компенсаций пострадавшим. Нет, сейчас опять начнут "своих" спасать и искать "стрелочников".

na555 26 марта 2018 | 08:38

Возможно, но это только причина старта пожара. А вот из каких материалов был построен ТЦ? Почему люди не воспользовались запасными выходами? ... и еще много вопросов.

sparky 26 марта 2018 | 08:39

Зачем публиковать сообщения на уровне "может быть".
Это типичный инфошум после еще неоконченной трагедии, который позволяет только одно - нумерные тролли имеют повод написать свою дурь.

vsehporvem 26 марта 2018 | 08:40

Барыги в погоне за прибылью совсем совесть потеряли! Строят картонные халупы, а не капитальные сооружения, материалы для отделки - сплошная химия и пластик - вот это и есть главный источник опасности! Так что гнобить барыг надо по полной.

velbkeirf1 26 марта 2018 | 08:49

vsehporvem: проект в свое время стоил 70 процентов от всего сооружения кто его выполнил утвердил согласовал ну понятно это стихия но чему научила Хромая лошадь?

velbkeirf1 26 марта 2018 | 08:58

vsehporvem: Сядут зиц директора если сядут, пострадавшим выплатят компенсации а все остальное по стиху "новый слезы вытер сел в свою карету и уехал в Питер"

polit_person 26 марта 2018 | 08:47

Не исключено. Во всех бутиках всех торговых центрах для освещения товара используют мощные галогенные прожекторы. Причем не всегда, при строительстве в расчетах закладывают такие мощности. Заезжает арендатор, прокладывают самостоятельно, порой тупо бросают кабель за подвесным потолком. Кабель порой ТУшный.
Беда, короче. И начаться она может с мелочей.

grossalexis_032018 26 марта 2018 | 08:56

Как говорил сантехник Василий ассенизатору Ивашке - Тут всю систему менять надо ;))

grossalexis_032018 26 марта 2018 | 09:06

Один простой вопрос - вы когда -нибудь пробовали протащить дата-кабель из щитовой магазина до освещения витрины ? Вы можете подсчитать необходимое сечение и защиту кабеля, мощность автоматов защиты ? Вот и большинство электириков не могут, а главный энергетик просто не в состоянии уследить за всей хренью.
Для мудрецов в валенках - в торговых залах используются только светодиодные светильники - безопасней и экономичней. и Еще одна хрень - внутри арендуемого помещения арендатор сам выдирает материалы для отделки. в 80% он и сам не знает состав, который используют оформители.

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