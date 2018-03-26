Сегодня вечером должен завершиться первый этап поисково-спасательных работ на месте пожара в ТЦ в Кемерово
Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков. Помещения двух кинотеатров, которые располагались здания, обрушились. Официально подтверждается гибель 48 человек, среди них много детей. Несколько десятков человек пострадали, 12 из них находятся в больнице. Двое в тяжёлом состоянии. В оперативном штабе говорят, что ведутся поиски ещё 16 человек.
Пожар в торговом центре ликвидирован, сейчас ведётся разбор завалов. Возгорание возникло накануне на 4 – последнем этаже.
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