Подтверждена гибель 48 человек при пожаре в Кемерово
16 человек пропали без вести. В числе пострадавших — 84 человека, в том числе 12 находятся в больницах. В настоящее время работы продолжаются, спасатели полностью обследовали здание. Есть очаги возгораний небольшие, их ликвидируют.
Пожарным долго не удавалось пробиться на четвёртый, верхний, этаж, где расположен кинотеатр с несколькими залами. Сначала из-за сильного задымления в здании торгово-развлекательного комплекса, ближе к двум ночи по Москве – пожар уже тушили 14 часов — возникла угроза обрушения конструкций между верхними этажами. Пожарным и спасателям на время пришлось выйти из здания. Там высокое задымление, нулевая видимость и температура до семисот градусов, позже сообщил глава МЧС Владимир Пучков. По его словам, спасатели на месте пожара надеются найти людей живыми. К тому моменту уже сообщалось о 40-ка погибших, ещё больше числилось пропавшими без вести. Погибли и пропали в основном дети. Они смотрели мультики в кинотеатре, когда случилась трагедия. В одном из залов находился целый класс сельской школы. Помещения двух из трёх залов кинотеатра в итоге обрушились. Люди не смогли выбраться и погибли в том числе и потому что помещения комплекса Зимняя вишня были обиты горючим пластиком и утеплителем. Они стали выделять едкий дым. Его достаточно несколько раз вдохнуть, чтобы смертельно отравиться, рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах. Около трёх ночи по Москве объявили что распространение огня остановлено. Открытое горение в торговом центре ликвидировали только около часа назад. Но некоторые помещения остаются в дыму. Здание торгово-развлекательного комплекса снесут.
Когда начался пожар, люди были очень напуганы, не понимали, что происходит, сигналов предупреждения не было, рассказала РБК очевидец Светлана Белякова. 64 человека числятся пропавшими без вести.
Следственный комитет призывает всех очевидцев пожара в торговом центре «Зимняя вишня» сообщить в СК о том, что они видели, сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, сейчас проводят допросы свидетелей и пострадавших. В Кемерово направлена следственная группа центрального аппарата СК.
Сгоревший в Кемерове торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» не проверялся пожарным надзором. Он является объектом малого бизнеса, в отношении него действуют надзорные каникулы, сказал ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. Проверить, устранены ли нарушения, должны были еще в 2016 году, пояснил он. Из-за надзорных каникул провести ее не смогли. В июле 2015 года Владимир Путин подписал закон о введении надзорных каникул для малого бизнеса. На три года органа государственного надзора и муниципального контроля запрещалось проводить проверку в отношении субъектов малого бизнеса.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vaka257 26 марта 2018 | 08:14
Если родители не разорвут кого-нибудь, я их не пойму...
antimrakobes 26 марта 2018 | 08:20
vaka257: Стерпят. вон и в Волоколамске почти успокоились.
"Бабы ещё нарожают" (с)
ilich1971 26 марта 2018 | 08:27
vaka257: вы думаете им станет легче, если разорвут? Детей уже не вернуть.
luger_max_otto 26 марта 2018 | 08:17
Соболезнования родным и близким. А местная власть должна за это ответить по полной программе.
justlooking 26 марта 2018 | 08:27
luger_max_otto: Почему местная? Сколько конвертов позаносили собственники пока открьівали центр, сколько продолжать заносить. На пожарную сигнализацию просто не остается. Кто виноват в коррупции, местньіе власти?
killbalafre 26 марта 2018 | 08:22
Везунчик опять пришел к власти
Вот думаю неужели мало россиянам Норд Оста, Беслана, Курска, сбитого Боинга?
antimrakobes 26 марта 2018 | 08:22
ИГИЛ нервно курит в сторонке. Едирасты показали, кто тут истинные террористы...
ilich1971 26 марта 2018 | 08:29
antimrakobes: сука ты поганая! У родителей трагедия, а ты своё политическое дерьмо изрыгиваешь.
estamp 26 марта 2018 | 08:37
ilich1971: Либерасты при каждой трагедии радуются в душе, ибо надеются, может на этот раз таки снесут режим и и призовут их во власть.
В целом надежлы понятны. Не понятно почему "их".