Подтверждена гибель 48 человек при пожаре в Кемерово

16 человек пропали без вести. В числе пострадавших — 84 человека, в том числе 12 находятся в больницах. В настоящее время работы продолжаются, спасатели полностью обследовали здание. Есть очаги возгораний небольшие, их ликвидируют.

Пожарным долго не удавалось пробиться на четвёртый, верхний, этаж, где расположен кинотеатр с несколькими залами. Сначала из-за сильного задымления в здании торгово-развлекательного комплекса, ближе к двум ночи по Москве – пожар уже тушили 14 часов — возникла угроза обрушения конструкций между верхними этажами. Пожарным и спасателям на время пришлось выйти из здания. Там высокое задымление, нулевая видимость и температура до семисот градусов, позже сообщил глава МЧС Владимир Пучков. По его словам, спасатели на месте пожара надеются найти людей живыми. К тому моменту уже сообщалось о 40-ка погибших, ещё больше числилось пропавшими без вести. Погибли и пропали в основном дети. Они смотрели мультики в кинотеатре, когда случилась трагедия. В одном из залов находился целый класс сельской школы. Помещения двух из трёх залов кинотеатра в итоге обрушились. Люди не смогли выбраться и погибли в том числе и потому что помещения комплекса Зимняя вишня были обиты горючим пластиком и утеплителем. Они стали выделять едкий дым. Его достаточно несколько раз вдохнуть, чтобы смертельно отравиться, рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах. Около трёх ночи по Москве объявили что распространение огня остановлено. Открытое горение в торговом центре ликвидировали только около часа назад. Но некоторые помещения остаются в дыму. Здание торгово-развлекательного комплекса снесут.

Когда начался пожар, люди были очень напуганы, не понимали, что происходит, сигналов предупреждения не было, рассказала РБК очевидец Светлана Белякова. 64 человека числятся пропавшими без вести.

Следственный комитет призывает всех очевидцев пожара в торговом центре «Зимняя вишня» сообщить в СК о том, что они видели, сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, сейчас проводят допросы свидетелей и пострадавших. В Кемерово направлена следственная группа центрального аппарата СК.

Сгоревший в Кемерове торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» не проверялся пожарным надзором. Он является объектом малого бизнеса, в отношении него действуют надзорные каникулы, сказал ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. Проверить, устранены ли нарушения, должны были еще в 2016 году, пояснил он. Из-за надзорных каникул провести ее не смогли. В июле 2015 года Владимир Путин подписал закон о введении надзорных каникул для малого бизнеса. На три года органа государственного надзора и муниципального контроля запрещалось проводить проверку в отношении субъектов малого бизнеса.