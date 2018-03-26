Очаг возгорания в кемеровском ТЦ пока не установлен

Специалисты пока не определились с очагом возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщил журналистам глава МЧС Владимир Пучков.



«Очаг пока не установлен, лабораториям еще предстоит установить это. Пока преждевременно говорить о причинах произошедшего», — сказал Пучков.

По его словам, на месте пожара для установления всех обстоятельств произошедшего работают специалисты.

Помещения загоревшегося торгово-развлекательного центра были обиты горючим пластиком. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в экстренных службах. Пластик и утеплитель стали выделять едкий дым. Четырех вздохов достаточно, чтобы получить смертельное отравление, добавил собеседник агентства. Едкий запах до сих пор чувствуется рядом с торговым центром, откуда все еще идет густой дым.