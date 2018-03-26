Очаг возгорания в кемеровском ТЦ пока не установлен
Специалисты пока не определились с очагом возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщил журналистам глава МЧС Владимир Пучков.
«Очаг пока не установлен, лабораториям еще предстоит установить это. Пока преждевременно говорить о причинах произошедшего», — сказал Пучков.
По его словам, на месте пожара для установления всех обстоятельств произошедшего работают специалисты.
Помещения загоревшегося торгово-развлекательного центра были обиты горючим пластиком. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в экстренных службах. Пластик и утеплитель стали выделять едкий дым. Четырех вздохов достаточно, чтобы получить смертельное отравление, добавил собеседник агентства. Едкий запах до сих пор чувствуется рядом с торговым центром, откуда все еще идет густой дым.
Комментарии1
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marina27 26 марта 2018 | 07:56
Как это не установлен? Одна провластная нелюдь уже озвучила версию о ребёнке с зажигалкой....