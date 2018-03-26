Подтверждена гибель 48 человек при пожаре в Кемерово
Об этом сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов
«Всего при обследовании здания торгового центра было обнаружено и подтверждена гибель 48 человек, 19 из них в настоящее время уже направлены в учреждения судебно-медицинской экспертизы»,— сказал В.Аксенов на селекторном
заседании.
По его словам, «в настоящее время работы продолжаются, спасатели полностью обследовали здание. Есть очаги возгораний небольшие, их ликвидируют».
Двенадцать человек, госпитализированных после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, остаются в больницах, доложил в понедельник главе МЧС РФ Владимиру Пучкову представитель департамента охраны здоровья населения региона.
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