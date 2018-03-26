Подтверждена гибель 48 человек при пожаре в Кемерово

Об этом сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов



«Всего при обследовании здания торгового центра было обнаружено и подтверждена гибель 48 человек, 19 из них в настоящее время уже направлены в учреждения судебно-медицинской экспертизы»,— сказал В.Аксенов на селекторном

заседании.



По его словам, «в настоящее время работы продолжаются, спасатели полностью обследовали здание. Есть очаги возгораний небольшие, их ликвидируют».



Двенадцать человек, госпитализированных после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, остаются в больницах, доложил в понедельник главе МЧС РФ Владимиру Пучкову представитель департамента охраны здоровья населения региона.