В рамках расследования дела о пожаре в кемеровском торговом центре задержаны четыре человека.

Ранее сообщалось, что следователи задержали троих руководителей сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». По словам источника издания VSE42.Ru в правоохранительных органах, среди задержанных, в том числе, директор центра и его заместитель по безопасности.