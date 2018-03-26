Жители Кемерово выстроились в очередь в пункт сдачи крови

Кемеровский областной центр крови — «Служба крови» в понедельник утром работает с повышенной нагрузкой, сообщил агентству «Интерфакс» представитель центра.



«Народу очень много. Всех, кто приходит — всех принимаем», — сказал он.



Вместе с тем он подчеркнул, что запас крови на сегодня достаточный.

«Приглашаем сдать кровь в течение недели», — добавил представитель центра крови.