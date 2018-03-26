Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал разобраться в организации работы сгоревшего торгового центра в Кемерове

Он потребовал выяснить подробности строительства, приемки и эксплуатации здания, где располагался комплекс. Министр также потребовал выяснить состояние систем противопожарной защиты торгового центра, оценить действия персонала на первоначальном этапе в момент возникновения задымления и разобраться, почему дети в игровой комнате были без присмотра родителей. Он уже находится в Кемерове.