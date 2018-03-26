Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал разобраться в организации работы сгоревшего торгового центра в Кемерове
Он потребовал выяснить подробности строительства, приемки и эксплуатации здания, где располагался комплекс. Министр также потребовал выяснить состояние систем противопожарной защиты торгового центра, оценить действия персонала на первоначальном этапе в момент возникновения задымления и разобраться, почему дети в игровой комнате были без присмотра родителей. Он уже находится в Кемерове.
Комментарии2
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ostapbey 26 марта 2018 | 07:53
В роботе торговой палатки, киоска и торгового центра в России лолжен разбираться министр
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ???
А в организации работы свалки, или сельской бани должен разбираться ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФФЕДЕРАЦИИ!!!
Прав Лавров характеристикой России. МЛЯ!!
Раньше характеризовали двумя словами..дураки и..дороги.
Даже..
sim 26 марта 2018 | 07:55
Разберитесь вначале, кому и сколько из ваших сотрудников занесли...