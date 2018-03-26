Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прибыла в Кемерово. По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева она займется организацией врачебной помощи пострадавшим, как на месте, так и в медицинских центрах других городов, рассказали в кабинете министров.