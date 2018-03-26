Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прибыла в Кемерово
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прибыла в Кемерово. По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева она займется организацией врачебной помощи пострадавшим, как на месте, так и в медицинских центрах других городов, рассказали в кабинете министров.
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arabmot 26 марта 2018 | 07:42
Лучше бы министра РПЦ, господина Гундяева послали, хоть отпел бы по человечески, за госсчет.