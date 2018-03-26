Глава Кузбаса Аман Тулеев признал гибель на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» своей несовершеннолетней родственницы
Глава Кузбаса Аман Тулеев признал гибель на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» своей несовершеннолетней родственницы.
«Необходимо людям помочь, поддержать чтобы они понимали, что это общее горе, я это лично глубоко переживаю. У меня очень близкий родственник погиб, девочка», — сказал А.Тулеев на брифинге в Кемерово.
Ранее сообщалось, что среди жертв пожара 11-летняя родственница главы Кузбасса. Степень родства не уточняется.
Комментарии5
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blindpew_33 26 марта 2018 | 07:39
Мои соболезнования всем родным и близким жертв трагедии. :-(((
А на месте престарелого идиота я бы совершил харакири.
Потому что вина за произошедшее - на его совести.
ltvjrhfn1 26 марта 2018 | 07:51
blindpew_33:
да, отчасти поддерживаю, харакири должно быть политическое.
mjau 26 марта 2018 | 07:51
А к чему эта новость? Это что , алиби?
na555 26 марта 2018 | 07:56
mjau: Это намек. Крыша хозяину ТЦ не поможет если конечно он не является родствеником самого Путина.
j_partizan 26 марта 2018 | 07:53
Соболезнования всем.
На будущее, недопустимо принимать во внимание мнение некомпетентных чиновников, призывающих не кошмарить бизнес. Любой бизнес должен подлежать контролю, особенно в вопросах безопасности.