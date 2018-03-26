Глава Кузбаса Аман Тулеев признал гибель на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» своей несовершеннолетней родственницы.



«Необходимо людям помочь, поддержать чтобы они понимали, что это общее горе, я это лично глубоко переживаю. У меня очень близкий родственник погиб, девочка», — сказал А.Тулеев на брифинге в Кемерово.



Ранее сообщалось, что среди жертв пожара 11-летняя родственница главы Кузбасса. Степень родства не уточняется.