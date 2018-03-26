Подтверждена гибель 48 человек при пожаре в Кемерово
По уточненным данным, при пожаре в торговом центре в Кемерово погибли 48 человек, сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов.
«Всего при обследовании здания торгового центра было обнаружено и подтверждена гибель 48 человек, 19 из них в настоящее время уже направлены в учреждения судебно-медицинской экспертизы»,— сказал Аксенов на селекторном заседании.
По его словам, «в настоящее время работы продолжаются, спасатели полностью обследовали здание. Есть очаги возгораний небольшие, их ликвидируют».
В свою очередь вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщил, что все затраты по похоронам погибших власти
«возьмут на себя». По пострадавшим, которые находятся в больнице, будет принято дополнительное решение в части оказания финансовой помощи.
Отмечается, что наиболее сложный участок для работы спасателей — обрушившиеся помещения кинозалов, которые располагались на четвертом этаже ТЦ, но «ушли» при обрушении на уровень третьего этажа.
Комментарии3
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razval74 26 марта 2018 | 07:37
Все официальные сообщения с коэффициентом 5, что жертвы, что участники митингов.
neburzhui2 26 марта 2018 | 07:46
Да пошли бы теперь все эти ТРЦ с кинотеатрами на три буквы...
sempai 26 марта 2018 | 07:57
Вообще-то в нормальных цивилизованных странах( с цивилизованными выборами президента ) после такого горя всенародно выбранный президент обязательно приезжает на место катастрофы, с тем чтобы поддержать своих избирателей и разделить с ними горечь утраты...Ну, а своего ставленника отправляет в отставку...
Здесь такого не будет, так как президент знает , что он всенародный поневоле...