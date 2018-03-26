Подтверждена гибель 48 человек при пожаре в Кемерово

По уточненным данным, при пожаре в торговом центре в Кемерово погибли 48 человек, сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов.



«Всего при обследовании здания торгового центра было обнаружено и подтверждена гибель 48 человек, 19 из них в настоящее время уже направлены в учреждения судебно-медицинской экспертизы»,— сказал Аксенов на селекторном заседании.



По его словам, «в настоящее время работы продолжаются, спасатели полностью обследовали здание. Есть очаги возгораний небольшие, их ликвидируют».



В свою очередь вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщил, что все затраты по похоронам погибших власти

«возьмут на себя». По пострадавшим, которые находятся в больнице, будет принято дополнительное решение в части оказания финансовой помощи.



Отмечается, что наиболее сложный участок для работы спасателей — обрушившиеся помещения кинозалов, которые располагались на четвертом этаже ТЦ, но «ушли» при обрушении на уровень третьего этажа.