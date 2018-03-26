Следователи, по некоторым данным, задержали троих руководителей сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня»
По словам источника издания VSE42.Ru в правоохранительных органах, среди задержанных, в том числе, директор центра и его заместитель по безопасности. Ранее в СКР говорили, что установлен собственник торгового центра. Но не уточняли, задержан ли он.
Комментарии4
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ramen 26 марта 2018 | 07:27
Я так понял, это чтобы в будущем бизнес отжать, пока не успели что-то стабилизировать и восстановить?
Этим следакам будто заняться нечем, кроме как людей в кризисной ситуации от БОЛЕЕ ВАЖНЫХ дел отвлекать своими задержаниями. Ну хотели бы - ну подождите дня три, когда кризис пройдёт - нет НАДО КРИЗИС УСУГУБИТЬ.
kotvinder2 26 марта 2018 | 07:50
ramen: Да, дайте им три дня чтобы собрать бабки и свалить за бугор - хороша логика!
yazva_sibirskaya 26 марта 2018 | 07:51
ramen: так сбегут же
paulik69 26 марта 2018 | 07:51
Сажают в таких случаях тех, кто ставил подписи под актами соответствия требованиям пожарной безопасности, то есть то самое ворье на чиновных постах, которое ежегодно приходит вымогать взятки.