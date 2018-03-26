Министр здравоохранения России Вероника Скворцова направляется в Кемерово
По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева она займется организацией врачебной помощи пострадавшим, как на месте, так и в медицинских центрах других городов, рассказали в кабинете министров. В городе уже находится глава МЧС Владимир Пучков.
Комментарии3
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timber_head 26 марта 2018 | 07:28
У нас вообще хоть что-то делается без личного присутствия Любимого Руководителя или, хотя бы, его министра, кроме воровства?
yurizx 26 марта 2018 | 07:44
с собой министр везет набор волшебных палочек для заживления ран телесных и душевных. как ее там не хватало!
putin_itogy 26 марта 2018 | 07:45
Всех на пинках погнал туда, в Кемерово, Скворцову. Пучкова..
А САМОМУ, СЛАБО, ТУДА ПОЯВИТЬСЯ...?
Что, Лондон, достал..?
Не до этого..?
А что, Скрипаля травил...?
Не подумал..
Да ты никогда и не думал.
Гопник, привык нахрапом брать, наглостью,
Как Суворов - "натиск и смелость"..
Попал..?