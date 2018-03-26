Число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове увеличилось до 48 человек

Об этом сообщил РИА представитель оперативного штаба на месте ЧС.



«По уточненным данным, при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 48 человек», — сказал собеседник агентства.



Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье.