Число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове увеличилось до 48 человек
Об этом сообщил РИА представитель оперативного штаба на месте ЧС.
«По уточненным данным, при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 48 человек», — сказал собеседник агентства.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
silver1972 26 марта 2018 | 07:25
Проблема системный характер носит. У нас пожарные нормы мало того, что устаревшие, но и выполняются из-под палки. То есть приходит пожарный с проверкой и выписывает предписание. А кто-то и не выписывает , кому-то просто дают на лапу и он глаза закрывает на все.
В других странах как сделано. Там страховать все здания обязан собственник. И страховщик приходит и если видит, что слабая пожарная защита, он такой коэф. влепит за страховку. что собственник сам побежит устанавливать все самые современные системы пожарной защиты. Ибо это будет дешевле.
vovochka1937 26 марта 2018 | 07:27
Смотрел сегодня в воскресенье программу Фадеева Боскресное время. даже для этого пропагандона , который всегда тенденциозен, сегодняшняя программа была наредкость лживой. Полчаса я слушал о скрипале всякую брехню, затем о победе, удивительной и необыкновенной по результатам Путина на выбораз с многократным повторением ролика выступления Путина. Ни слова о пожаре,, где погибло 48 человек, ни слова о бунте в Волоколамске. Ни слова о Слуцком и решении Думы.Неужели кто-то верит Фадееву?
putin_itogy 26 марта 2018 | 07:41
А ГДЕ ТУЛЕЕВ..???
Почему население кормят "консервами Тулеева"..?
УЖЕ 5 ЛЕТ КАК НЕТ ТУЛЕЕВА.(Кома, смерть, и т.д?)
путин, ЛИКВИДИРОВАЛ ИНСТИТУТ ВЫБОРОВ В РОССИИ.
результат - путин НЕ ДАЁТ НАСЕЛЕНИЮ ИЗБРАТЬ СЕБЕ НОВЫХ ГУБЕРНАТОРОВ.
результат-родственники губернаторов, блатные, строят так называемые "кормушки",
торговые центры, - крематории, уродливые здания, со всеми мыслимыми нарушениями техники безопасности.
Чтобы извлекать, черпать хавать, ЖРАТЬ - ПРИБЫЛЬ ЛОПАТАМИ, и отправлять бобло в оффшоры.
КОГДА НАЖРЁТЕСЬ, ТВАРИ...???