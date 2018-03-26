Польша скоро огласит обновленную версию крушения борта президента в 2010 году

Польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы президентского авиалайнера ТУ-154М под Смоленском, может уже в скором времени огласить выводы своей работы. Об этом рассказал в интервью ТАСС посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк.



«В ходе работы они (подкомиссия — прим. ТАСС) публиковали фрагментарные доклады, к ним можно относиться только как к предварительным констатациям, которые касаются определенных вопросов, носящих технических характер, — отметил он. — Подкомиссия не называет конкретного срока завершения своей работы, но, я думаю, что это скоро произойдет».



По словам посла, версия о взрыве на борту лайнера «является одной из нескольких». «Нет окончательной версии причины катастрофы, — подтвердил он. — Окончательного доклада пока нет. Он готовится».



10 апреля 2010 года при посадке на российском аэродроме «Смоленск-Северный» потерпел крушение самолет Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились президент страны Лех Качиньский и делегация представителей польской политической и военной элиты,

направлявшиеся на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу. Погибли все 89 пассажиров и семь членов экипажа.