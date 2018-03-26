Польша скоро огласит обновленную версию крушения борта президента в 2010 году
Польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы президентского авиалайнера ТУ-154М под Смоленском, может уже в скором времени огласить выводы своей работы. Об этом рассказал в интервью ТАСС посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк.
«В ходе работы они (подкомиссия — прим. ТАСС) публиковали фрагментарные доклады, к ним можно относиться только как к предварительным констатациям, которые касаются определенных вопросов, носящих технических характер, — отметил он. — Подкомиссия не называет конкретного срока завершения своей работы, но, я думаю, что это скоро произойдет».
По словам посла, версия о взрыве на борту лайнера «является одной из нескольких». «Нет окончательной версии причины катастрофы, — подтвердил он. — Окончательного доклада пока нет. Он готовится».
10 апреля 2010 года при посадке на российском аэродроме «Смоленск-Северный» потерпел крушение самолет Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились президент страны Лех Качиньский и делегация представителей польской политической и военной элиты,
направлявшиеся на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу. Погибли все 89 пассажиров и семь членов экипажа.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
midnightblues 26 марта 2018 | 07:19
Похоже,предъявят все и сразу
Просто интересно,когда прапраправнуки современной ваты наконец расплатятся,как там у них будет настроение??
ltvjrhfn1 26 марта 2018 | 07:21
midnightblues:
ты чо, сучёнок, ещё не знаешь что поляки вычислили кто именно посадил ту березу в 62 году об которую грохнулся ихний борт.. Его зовут Владимир..
arye_11 26 марта 2018 | 07:22
midnightblues:
Да, есть такое мнение.
Кажется, что четвертая Воффкина кенгурация будет намного менее веселой, чем предыдущие
ltvjrhfn1 26 марта 2018 | 07:25
arye_11:
как там погоды в Хайфе, иврейчик?
midnightblues 26 марта 2018 | 07:42
arye_11: Намного-это слишком оптимистично сказано
Зря он рассказывал историю про загнанную в угол зверушку