Парламент Словакии сегодня должен проголосовать по вопросу о поддержке нового правительства страны

Оно было назначено на фоне общественно-политического кризиса, связанного с убийством журналиста Яна Куциака.

Процесс одобрения парламентом нового словацкого правительства во главе с социал-демократом Петером Пеллегрини затягивается оппозицией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Словацкое радио. Оппоненты правящей коалиции добиваются проведения в стране досрочных парламентских выборов. Тем не менее, по оценкам, Пеллегрини может рассчитывать на поддержку своего кабинета министров более половиной Национального совета Словакии. Хотя ранее даже союзники по коалиции правящей партии «Направление – социальная демократия» грозили поддержать проведение досрочных выборов.

Предыдущий кабинет министров во главе с Робертом Фицо ушел в отставку в начале марта после убийства журналиста одного из братиславских сетевых изданий Яна Куциака. Он вместе со своей невестой был застрелен неизвестными в своем доме в конце февраля. Куциак расследовал коррупцию и возможные связи словацких политиков из правящей партии с итальянской мафией.

После убийства журналиста в Братиславе прошли многотысячные акции протеста с требованием отставки правительства Роберта Фицо и, в частности, главы МВД Роберта Калиняка.