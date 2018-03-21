Защита депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко намерена сегодня подать апелляцию на ее арест
Ранее Шевченковский районный суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца по подозрению в подготовке госпереворота на Украине и организации теракта в здании украинского парламента.
Основная позиция защиты заключается в том, что суд над Надеждой Савченко – политически мотивирован, сказал «Эху» адвокат Дмитрий Бугай.
В случае доказательства вины депутату грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.
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