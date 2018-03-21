Защита депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко намерена сегодня подать апелляцию на ее арест

Ранее Шевченковский районный суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца по подозрению в подготовке госпереворота на Украине и организации теракта в здании украинского парламента.

Основная позиция защиты заключается в том, что суд над Надеждой Савченко – политически мотивирован, сказал «Эху» адвокат Дмитрий Бугай.

В случае доказательства вины депутату грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.