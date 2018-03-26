В поселке Первомайском местные жители не пропускали грузовики к свалке «Воловичи», рассказал нам член инициативной группы Вячеслав Егоров.

Местные власти пообещали решить проблему, но пока никаких реальных действий не произошло, добавил Вячеслав Егоров.