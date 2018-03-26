В поселке Первомайском местные жители не пропускали грузовики к свалке «Воловичи»
В поселке Первомайском местные жители не пропускали грузовики к свалке «Воловичи», рассказал нам член инициативной группы Вячеслав Егоров.
Местные власти пообещали решить проблему, но пока никаких реальных действий не произошло, добавил Вячеслав Егоров.
Комментарии1
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lenin3 26 марта 2018 | 07:16
Батутами в космос мусор. Рогозин-помоги!!!