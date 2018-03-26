Помещения загоревшегося торгово-развлекательного центра были обиты горючим пластиком

Об этом агентству ТАСС рассказал источник в экстренных службах. Пластик и утеплитель стали выделять едкий дым. Четырех вздохов достаточно, чтобы получить смертельное отравление, добавил собеседник агентства. Едкий запах до сих пор чувствуется рядом с торговым центром, откуда все еще идет густой дым.

Директор детского развлекательного центра «Круча» Юлия Богданова не исключает, что был поджог. Об этом она сказала в интервью телеграмм-каналу Mash.

За несколько дней до пожара сотрудники центра обращалась в полицию с просьбой принять меры к подросткам.