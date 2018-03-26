Помещения загоревшегося торгово-развлекательного центра были обиты горючим пластиком
Об этом агентству ТАСС рассказал источник в экстренных службах. Пластик и утеплитель стали выделять едкий дым. Четырех вздохов достаточно, чтобы получить смертельное отравление, добавил собеседник агентства. Едкий запах до сих пор чувствуется рядом с торговым центром, откуда все еще идет густой дым.
Директор детского развлекательного центра «Круча» Юлия Богданова не исключает, что был поджог. Об этом она сказала в интервью телеграмм-каналу Mash.
За несколько дней до пожара сотрудники центра обращалась в полицию с просьбой принять меры к подросткам.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
lenin3 26 марта 2018 | 07:18
И толпы проверяющих не замечали этот горючий пластик после утолщения своих карманов...
petrovitchcolyan 26 марта 2018 | 07:26
Да это требование номер один - чтоб выходы и коридоры были устроены из негорючих материалов , пути эвакуации свободны, видно сам Тулеев акт выполненных работ подписывал, что ему пожнадзор такое подмахнул, это же уголовная статья.
vvpol 26 марта 2018 | 07:30
Хорошие денежки, видимо, подняли всякие подтверждающие, контролирующие чиновники. Отправят своих детишек поучиться в гейропу, свозят к тёплым морям.
vladimir_veteran 26 марта 2018 | 07:37
Вот такое у нас "государство" - понтов много, а элементарную требовательность и последовательность в вопросах безопасности своих граждан обеспечить не может. Какие ракеты, какие кинжалы? Только тряпошные куклы и деревянные бирюльки можно давать им в руки. Еще со времен пожара в гостинице Россия было установлено раз и навсегда, что нельзя использовать горючие материалы в общественных местах! Нельзя! Нельзя! Это так же элементарно, как нельзя выходить на улицу голым. Нет! За деньги все ваши капризы! Сволочи продажные!
ramen 26 марта 2018 | 07:42
Тут на Эхе с утра услышал одну из идиотских "версий" - ребёнок с зажигалкой. Вы себе можете представить ситуацию, когда РЕБЁНОК с ЗАЖИГАЛКОЙ минут пять-десять поджигает пластиковую панель на виду у всех? Кто-нибудь из вас пробовал эти панели поджигать? Вот сходите на строительный рынок, купите самую горючую панель и попробуйте её поджечь зажигалкой... А я посмеюсь.
Одно дело токи Ампера от перенагруженной проводки... Хотя в достаточно новом центре, где автоматы должны всё-таки были подбираться по мощности нагрузки... Там ведь как - есть формулы как по производным от закона Ома, так и по той же мощности и сечению проводов - какой нагрев возникает. если делал нормальный инженер проект - никакие сверхнагрузки просто будут невозможны - автомат отключит сеть и - всё. ЗНачит вопрос НЕ К ГЕНДИРЕКТОРУ, а к проектировщикам. КТО проектировщик? КТО рассчитывал силовую сеть? Вот давайте фамилии, названия организаций. На каждом проекте есть подписи.
Далее - гендиректор ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, какой пластик использовали?
Нет - это опять же задача проектировщиков, а затем снабженцев и строителей. Гендиректору нужно одно: чтобы заказанный проект был запущен вовремя, был принят госприёмкой, теми же пожарными и прочими проверяющими.
И тем же проверяющим было ИСХОДНО наплевать на то, какая марка пластика использовалась?
КТО были ЭТИ ПРОВЕРЯЮЩИЕ изначально? Фамилии, должности?
В проекте ВСЕГДА указывается марка материала для строительства. КТО отвечал за закупку стройматериалов?
Ещё момент - кабель-каналы. Сейчас кабели укладываются во фторопластовые кабель-каналы. Или вообще асбестовые, или вообще внутри бетонных плит. КТО проектировал кабель-каналы в ТЦ? Пофамильно. КТО персонально монтировал проводку?
КТО и когда ремонтировал? КТО вносил ии КАКИЕ переделки в монтаж?
Такие вот вопросы, но НЕ к руководителям ТЦ, а к проектировщикам и ПРОВЕРЯЮЩИМ,