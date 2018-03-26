Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерове достигло 48
Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерове достигло 48, сообщает ТАСС.
Жители Кемерова сейчас пребывают в неведении. Многие пытаются выяснить судьбу детей у родственников и знакомых, рассказала жительница города Галина.
Ранее сообщалось, что жертвами пожара в торговом центре в Кемерове, по официальным данным, стали 37 человек. В том числе не менее 9 детей, говорят в МЧС. Еще 64, из них более 40 детей, числятся пропавшими без вести.
Число жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, по неподтвержденным данным, достигло 56 человек. Об этом местному интернет-изданию VSE42.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона. Официально пока эту информацию не комментировали.
Комментарии1
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putin_itogy 26 марта 2018 | 07:19
А ГДЕ ТУЛЕЕВ..?
почему нет губернатора Кемеровской области, уже 5 лет как он исчез, но
ПОЧЕМУ НЕ НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ?
И почему путин НЕ ДАЁТ ВЫБРАТЬ ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ СЕБЕ НОВОГО ГУБЕРНАТОРА..?
Ау-объявляльщик траура...
Ты где..?