Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерове достигло 48, сообщает ТАСС.

Жители Кемерова сейчас пребывают в неведении. Многие пытаются выяснить судьбу детей у родственников и знакомых, рассказала жительница города Галина.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара в торговом центре в Кемерове, по официальным данным, стали 37 человек. В том числе не менее 9 детей, говорят в МЧС. Еще 64, из них более 40 детей, числятся пропавшими без вести.

Число жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, по неподтвержденным данным, достигло 56 человек. Об этом местному интернет-изданию VSE42.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона. Официально пока эту информацию не комментировали.