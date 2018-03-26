Адвокаты Надежды Савченко планируют сегодня подать жалобу на ее арест

Суд отправил под стражу депутата Верховной Рады по делу о подготовке государственного переворота. Представители Савченков призывают ее сторонников прийти к зданию суда в день рассмотрения апелляции. Заседание может пройти в четверг или пятницу. На прошлой неделе Верховная рада удовлетворила представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко. В тот же день ее задержали в здании парламента.

Савченко называет обвинения в свой адрес ложными. В знак протеста она объявила голодовку.