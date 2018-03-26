Очаг пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове располагался в батутной комнате. По одной версии, мог произойти поджог. Как сказал журналистам первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, у кого-то из детей была зажигалка, но это только предварительная версия.