Министр здравоохранения России Вероника Скворцова направляется в Кемерово
По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева она займется организацией врачебной помощи пострадавшим, как на месте, так и в медицинских центрах других городов, рассказали в кабинете министров. В городе уже находится глава МЧС Владимир Пучков. Он уже доложил премьеру, что пожар в ТЦ высокой степени сложности, для его ликвидации развернуты все возможные спасательные мощности.
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