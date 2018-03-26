Тела погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерове будут пока оставаться в здании

Как сказал на встрече с родственниками жертв трагедии мэр города Илья Середюк, процедура опознания будет проведена сразу же, как только это станет возможным. Требуется разрешение следствия, цитирует чиновника «Интерфакс». По словам вице-губернатора Владимира Чернова, на телефоны людей, остававшихся в кинозале, звонки проходят, т.е. телефоны работают. По словам родственников, во время пожара им были звонки от людей из зала N2. Те, кто был в зале, говорили, что зал заперт, и они не могут его открыть.