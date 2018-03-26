Следователи, по некоторым данным, задержали троих руководителей сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня»
По словам источника издания VSE42.Ru в правоохранительных органах, среди задержанных, в том числе, директор центра и его заместитель по безопасности. Ранее в СКР говорили, что установлен собственник торгового центра. Но не уточняли, задержан ли он.
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