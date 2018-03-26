Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово могло увеличиться
Спасатели проверяют информацию об обнаружении нескольких тел погибших в помещениях сгоревшего торгового центра в Кемерово, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.
«Предварительно число погибших могло увеличиться. По докладу обнаружено несколько тел. Проверяем», — сказал он.
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