Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово могло увеличиться

Спасатели проверяют информацию об обнаружении нескольких тел погибших в помещениях сгоревшего торгового центра в Кемерово, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.



«Предварительно число погибших могло увеличиться. По докладу обнаружено несколько тел. Проверяем», — сказал он.