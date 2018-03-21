В Белоруссии прошли акции, приуроченные к так называемому «Дню воли»
В результате некоторые оппозиционные политики и активисты оказались в отделениях милиции, — сказал «Эху» белорусский правозащитник центра «Весна» Владимир Лабкович.
Владимир Лабкович отметил, что в центре Минска также проходил разрешенный властями концерт. По оценкам правозащитника на него пришли пятнадцать-двадцать тысяч человек.
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