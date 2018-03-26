В Волоколамском районе сегодня начнется диспансеризация всего населения

Она пройдет на фоне госпитализации свыше сотни детей. Они ранее пожаловались на плохое самочувствие после выброса газа со свалки «Ядрово».

В первую очередь поголовная диспансеризация, коснется детских садов и школ, Волоколамского района, рассказали в подмосковном Минздраве. Взрослые будут проверяться по личному обращению к врачам. Тем не менее, в Минздраве ожидают, что диспансеризация продлится несколько месяцев. В ведомстве при этом говорят, что поток жалоб на плохое самочувствие в последнее время пошел на убыль. Впрочем, чиновники не связывают ухудшение самочувствия жителей с выбросом газа на мусорном полигоне «Ядрово».

Выброс произошел в минувшую среду, его факт подтвердили региональные власти. После него дети из трех школ обратились к врачам с жалобами на головокружение и тошноту. Это вызвало новый всплеск митингов в Волоколамске за закрытие свалки «Ядрово». Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов после случившегося был уволен со своего поста.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал в скором времени закрыть «Ядрово», а также к началу июня ликвидировать источник выбросов газа.