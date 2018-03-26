Число жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, по неподтвержденным данным, достигло 56 человек
Об этом местному интернет-изданию VSE42.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона. Официально пока эту информацию не комментировали.
Жертвами пожара в торговом центре в Кемерове, по официальным данным, стали 37 человек. В том числе не менее 9 детей, говорят в МЧС.
Огонь в торговом центре распространялся очень быстро, — рассказал «Эху» очевидец Алексей.
Алексей подчеркнул, что администрация никак не помогала при эвакуации, люди организовались сами.
В горящем Торговом центре в Кемерово находился класс школьников. Они не могли покинуть здание, — говорила в эфире «Пятого канала» родственница одного из детей Евгения.
Спасатели и пожарные проверили все помещения торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, в которые есть доступ, но людей пока не обнаружили. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе.
«На данный момент проведена разведка всех доступных помещений. По периметру проверен и четвертый этаж, где находятся три кинозала и игровая комната. Людей не обнаружено», — сказал собеседник агентства.
Вместе с тем, по его словам, спасатели не могут войти в ряд помещений из-за угрозы обрушения и проседания конструкций.
Причина трагедии в том, что здание «Зимней вишни» изначально не проектировалось как торговый центр. Так в эфире РБК сказал эксперт по пожарной безопасности Константин Калужин.
Константин Калужин подчеркнул, что выводы из таких трагедий делаются, но, как правило, только на региональном уровне.
Следователи, по некоторым данным, задержали троих руководителей сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». По словам источника издания VSE42.Ru в правоохранительных органах, среди задержанных, в том числе, директор центра и его заместитель по безопасности. Ранее в СКР говорили, что установлен собственник торгового центра. Но не уточняли, задержан ли он.
Комментарии5
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practolog 26 марта 2018 | 06:15
Зачем же так врать то?...
dpichugin 26 марта 2018 | 06:18
очевидцы говорят о других цифрах.
naivnyk 26 марта 2018 | 06:20
99% ТЦ построены без соблюдений условий по пожарной безопасности! И это не по мелочам к которым всегда придраться при проверках можно, Это конкретно вытяжки, материалы, варианты эвакуации людей. Если строить по нормативам, цена ТЦ вырастет раза в 4. Т.е это мины замедленного действия. Это не только к российским относиться, но к зарубежным, например ИКЕЯ.
vaka257 26 марта 2018 | 06:21
Евроньюс: 37 человек погибли в кемерово при пожаре тц
Россия24: зачем Тереза Мэй обманула своих избирателей?...
roma50 26 марта 2018 | 06:27
"По предварительным данным, возгорание произошло на последнем этаже четырехэтажного здания, где в том числе находится кинотеатр и детский развлекательный центр. По последним официальным данным, число погибших во время пожара достигло 40 человек, пропавших без вести — 69 (в том числе 40 детей), еще 84 человека пострадали."
Для помощи в ликвидации последствий крупного пожара из Томской области в Кемерово направили аэромобильную группировку регионального управления МЧС в количестве 100 человек и 17 единиц техники направили.
https://news.vtomske.ru/news/152447-vlasti-kemerovo-sredi-propavshih-bez-vesti-v-tc-est-deti-iz-tomska