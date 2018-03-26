Число жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, по неподтвержденным данным, достигло 56 человек

Об этом местному интернет-изданию VSE42.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона. Официально пока эту информацию не комментировали.

Жертвами пожара в торговом центре в Кемерове, по официальным данным, стали 37 человек. В том числе не менее 9 детей, говорят в МЧС.

Огонь в торговом центре распространялся очень быстро, — рассказал «Эху» очевидец Алексей.

Алексей подчеркнул, что администрация никак не помогала при эвакуации, люди организовались сами.

В горящем Торговом центре в Кемерово находился класс школьников. Они не могли покинуть здание, — говорила в эфире «Пятого канала» родственница одного из детей Евгения.

Спасатели и пожарные проверили все помещения торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, в которые есть доступ, но людей пока не обнаружили. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе.



«На данный момент проведена разведка всех доступных помещений. По периметру проверен и четвертый этаж, где находятся три кинозала и игровая комната. Людей не обнаружено», — сказал собеседник агентства.



Вместе с тем, по его словам, спасатели не могут войти в ряд помещений из-за угрозы обрушения и проседания конструкций.

Причина трагедии в том, что здание «Зимней вишни» изначально не проектировалось как торговый центр. Так в эфире РБК сказал эксперт по пожарной безопасности Константин Калужин.

Константин Калужин подчеркнул, что выводы из таких трагедий делаются, но, как правило, только на региональном уровне.

Следователи, по некоторым данным, задержали троих руководителей сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». По словам источника издания VSE42.Ru в правоохранительных органах, среди задержанных, в том числе, директор центра и его заместитель по безопасности. Ранее в СКР говорили, что установлен собственник торгового центра. Но не уточняли, задержан ли он.