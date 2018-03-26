Осложнилась обстановка в горящем торговом центре в Кемерове, там высокое задымление и нулевая видимость
, сказал глава МЧС Владимир Пучков. По его словам, в отдельных местах температура в здании достигает 600-800 градусов.
Спасительная операция будет проводиться столько, сколько потребуется, подчеркнул Владимир Пучков.
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practolog 26 марта 2018 | 06:21
На розовые очки сварочную маску и видимость ставится нулевой, как когда то в угаре от нулевых...