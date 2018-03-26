Помещения загоревшегося торгово-развлекательного центра были обиты горючим пластиком
Об этом агентству ТАСС рассказал источник в экстренных службах. Пластик и утеплитель стали выделять едкий дым. Четырех вздохов достаточно, чтобы получить смертельное отравление, добавил собеседник агентства. Едкий запах до сих пор чувствуется рядом с торговым центром, откуда все еще идет густой дым.
Комментарии5
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che21 26 марта 2018 | 05:49
У Тулеева мозги жиром заплыли в конец,где его замы,почему не работали?То у него регулярно шахтеры гибнут,теперь дети живьем горят,раз губернатор,то сцука отвечай за все,за жирную жопу его и на нары,руководит регионом не приходя в сознание.Вот и началось еще одно правление Путина
mmm_333 26 марта 2018 | 06:11
Сейчас по стандартной схеме "поручаю проверить все БЦ в стране на предмет нарушений".
sergirusso 26 марта 2018 | 06:17
che21: Его замы и он сам бюллетени рисовали
blindpew_33 26 марта 2018 | 06:25
М-да.
По этому поводу лучше, чем @StalinGulag, не скажешь.
Но у него сплошной мат, который здесь цитировать нельзя. :-(((
practolog 26 марта 2018 | 06:26
Пластик и утеплитель виновники трагедии.
Так и запишем.