Помещения загоревшегося торгово-развлекательного центра были обиты горючим пластиком

Об этом агентству ТАСС рассказал источник в экстренных службах. Пластик и утеплитель стали выделять едкий дым. Четырех вздохов достаточно, чтобы получить смертельное отравление, добавил собеседник агентства. Едкий запах до сих пор чувствуется рядом с торговым центром, откуда все еще идет густой дым.