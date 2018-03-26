Жертвами пожара в торговом центре в Кемерове, по официальным данным, стали 37 человек

В том числе не менее 9 детей, говорят в МЧС. Еще 64, из них более 40 детей, числятся пропавшими без вести. Спасатели уже больше 12 часов борются с огнем. Ситуация осложняется тем, что возникла угроза обрушения. Кроме того, несмотря на сообщения официальных лиц, очевидцы рассказывают, что периодически в здании торгового центра замечены языки пламени. В помещениях плохая видимость, сильная задымленность, на некоторых участках, по словам руководителей МЧС, температура достигает 600-800 градусов.