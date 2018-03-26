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04:46, 26 марта 2018

Число жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, по неподтвержденным данным, достигло 56 человек

Об этом местному интернет-изданию VSE42.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона. Официально пока эту информацию не комментировали.

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owlyann 26 марта 2018 | 04:55

Ужас.(((

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