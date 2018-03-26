Траур по погибшим при пожаре в торговом центре будет объявлен в ближайшие дни в Кемеровской области

Как рассказал первый вице-губернатор области Владимир Чернов, сейчас еще остается надежда, что удастся спасти кого-то из тех, кто остается пропавшим без вести. Тушение пожара займет не менее пяти-шести часов, полагает вице-губернатор. Сейчас спасатели работают на четвертом этаже, где был очаг пожара.