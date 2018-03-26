Траур по погибшим при пожаре в торговом центре будет объявлен в ближайшие дни в Кемеровской области
Как рассказал первый вице-губернатор области Владимир Чернов, сейчас еще остается надежда, что удастся спасти кого-то из тех, кто остается пропавшим без вести. Тушение пожара займет не менее пяти-шести часов, полагает вице-губернатор. Сейчас спасатели работают на четвертом этаже, где был очаг пожара.
Комментарии6
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owlyann 26 марта 2018 | 04:46
Траур должен быть обьявлен во всей стране.
ze_danil 26 марта 2018 | 04:48
owlyann: по всей стране сейчас радость от выборов нового презика
opiatnovyi63 26 марта 2018 | 04:48
Траур надо объявить по нашей лживой воровской власти во главе с Паханом,которая днём и ночью беспокоится о благополучии Мясника Асада ,сепаратистов -бандитов лнрднр!
ostapbey 26 марта 2018 | 04:56
Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.
Последним из дома, который уже наполнился самоварным дымом с прожилками огня, выскочил Лоханкин, прикрываясь белым одеялом. Он изо всех сил кричал: «Пожар! Пожар!», хотя никого не смог удивить этой новостью. Все жильцы «Вороньей слободки» были в сборе. Пьяный Пряхин сидел на своем сундуке с коваными углами. Он бессмысленно глядел на мерцающие окна, приговаривая: «Как пожелаем, так и сделаем». Гигиенишвили брезгливо нюхал свои руки, которые отдавали керосином, и каждый раз после этого вытирал их о штаны. Огненная пружина вырвалась из форточки и, роняя искры, развернулась под деревянным карнизом. Лопнуло и со звоном вывалилось первое стекло. Ничья бабушка страшно завыла.
— Сорок лет стоял дом, — степенно разъяснял Митрич, расхаживая в толпе, — при всех властях стоял, хороший был дом. А при советской сгорел. Такой печальный факт, граждане.
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даже
democ 26 марта 2018 | 04:49
"...сейчас еще остается надежда, что удастся спасти кого-то из тех, кто остается пропавшим без вести."
Какая надежда? И это после температуры горения в тысячи градусов внутри глухого здания, что даже металл разрушился?!
bergmann 26 марта 2018 | 04:55
Каждый раз, по любому поводу со страшной силой объявляeтся траур.
Кому он нужeн?
Тeм, у кого кто-то погиб-пострадал объявлять ничeго нe нужно, они и так в тeмe.
Остальным жe пeть-радоваться-плясать, что их пока нe коснулась забота государeва.