Министр здравоохранения России Вероника Скворцова направляется в Кемерово
По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева она займется организацией врачебной помощи пострадавшим, как на месте, так и в медицинских центрах других городов, рассказали в кабинете министров. В городе уже находится глава МЧС Владимир Пучков. Он уже доложил премьеру, что пожар в ТЦ высокой степени сложности, для его ликвидации развернуты все возможные спасательные мощности.
Комментарии6
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rqoswen 26 марта 2018 | 04:25
бизнес-классом?
democ 26 марта 2018 | 04:46
rqoswen: Для российских чиновников другого класса не существует.
realtor_igor 26 марта 2018 | 04:36
Зачем? И почему не сам избранник?
democ 26 марта 2018 | 04:38
Теперь всё внимание на Скворцову. А пострадавшие? Не до них - Скворцову надо встретить.
salut__521 26 марта 2018 | 04:42
Скворцова у путина работает в похоронном бюро по детям...
leon0109 26 марта 2018 | 04:48
Мешать всем службам, пиариться на тв, врать, изображать фальшивую скорбь.