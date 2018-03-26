"Горящий в Кемерове торгово-развлекательный центр может быть снесен".

Этого агентству ТАСС не исключил источник в органах власти региона. В оперативном штабе тем временем заверяют, что открытое горение ликвидировано на площади более 1,5 тысяч квадратных метров.

Очевидцы ранее рассказывали, что пожарная сигнализация и система оповещения в торговом центре не сработали. Людей из кинотеатра выводили контролеры.