Горящий в Кемерове торгово-развлекательный центр может быть снесен
Этого агентству ТАСС не исключил источник в органах власти региона. В оперативном штабе тем временем заверяют, что открытое горение ликвидировано на площади более 1,5 тысяч квадратных метров.
Очевидцы ранее рассказывали, что пожарная сигнализация и система оповещения в торговом центре не сработали. Людей из кинотеатра выводили контролеры.
Комментарии2
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sadda 26 марта 2018 | 04:15
И кому же достанется этот участок земли в центре города?
democ 26 марта 2018 | 04:43
"Горящий в Кемерове торгово-развлекательный центр может быть снесен".
Долго думал?