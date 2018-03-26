Число пострадавших в результате пожара в кемеровском торговом центре возросло до 47 человек

Жертв пожара – 37, подтвердил замглавы МЧС Владлен Аксенов. Пропавшими без вести по-прежнему числятся 64 человека. Ранее сообщалось о 43 пострадавших в результате пожара в «Зимней вишне». Позднее стало известно, что в стационарах остаются 10 человек, остальные отправлены на амбулаторное лечение. Два человека из числа госпитализированных, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.