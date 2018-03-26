Межэтажные перекрытия в горящем торговом центре проседают, говорят в МЧС
Есть вероятность их обрушения. Глава ведомства Владимир Пучков подчеркнул, что спасатели работают в сложнейших условиях. В помещениях нулевая видимость, загазованность, неустойчивые конструкции. Он поручил проводить только наружную проливку здания. Вокруг торгового центра организованы три участка работ, организован вынос мусора и конструкций.
Комментарии1
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ze_danil 26 марта 2018 | 04:17
Он поручил...
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страшно представить что было бы если бы не приехал из Москоу этот порученец...