Межэтажные перекрытия в горящем торговом центре проседают, говорят в МЧС

Есть вероятность их обрушения. Глава ведомства Владимир Пучков подчеркнул, что спасатели работают в сложнейших условиях. В помещениях нулевая видимость, загазованность, неустойчивые конструкции. Он поручил проводить только наружную проливку здания. Вокруг торгового центра организованы три участка работ, организован вынос мусора и конструкций.