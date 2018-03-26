Обстановка в горящем торговом центре Кемерова осложнилась
Появилась неустойчивость вертикальных конструкций, есть подвижки потолков, говорят в МЧС. В отдельных местах температура в здании достигает 600-800 градусов. Но надежда есть всегда, поэтому спасатели продолжают работу, заверили в ведомстве.
Комментарии1
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vise1 26 марта 2018 | 04:40
Правильно сказал один из жителей Кемерово ,
на встрече с вице-губернатором области :
- Евгений Борисович не компетентен .
Это приговор всей российской власти .