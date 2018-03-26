Число пострадавших при пожаре в Кемерове возросло до 47

Число пострадавших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове возросло до 47 человек. Такие данные привел в понедельник замглавы МЧС России Владлен Аксенов.



«Всего пострадали 84 человек, 37 из них, к сожалению, погибли. Остальным оказывается медицинская помощь», — сказал он на оперативном совещании.



Аксенов добавил, что пропавшими без вести числятся 64 человека, передает ТАСС.



Ранее сообщалось о 43 пострадавших в результате пожара в «Зимней вишне». Позднее стало известно, что в стационарах остаются 10 человек, остальные отправлены на амбулаторное лечение. Два человека из числа госпитализированных, в том числе ребенок,

находятся в тяжелом состоянии.