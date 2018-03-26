Число пострадавших при пожаре в Кемерове возросло до 47
Число пострадавших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове возросло до 47 человек. Такие данные привел в понедельник замглавы МЧС России Владлен Аксенов.
«Всего пострадали 84 человек, 37 из них, к сожалению, погибли. Остальным оказывается медицинская помощь», — сказал он на оперативном совещании.
Аксенов добавил, что пропавшими без вести числятся 64 человека, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о 43 пострадавших в результате пожара в «Зимней вишне». Позднее стало известно, что в стационарах остаются 10 человек, остальные отправлены на амбулаторное лечение. Два человека из числа госпитализированных, в том числе ребенок,
находятся в тяжелом состоянии.
Комментарии3
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cypher 26 марта 2018 | 03:46
Москва. 25 марта. 23:13
=INTERFAX.RU - Число погибших при пожаре в Кемерово возросло до 40 человек, шансов найти живых практически нет, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.
"Обнаружены тела 40 человек. Еще в здании остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала. Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещения, где потенциально могут оставаться пострадавшие", - сказал источник.=
andreyko_75 26 марта 2018 | 03:59
СМИ пишут что губернатора Тулеева найти никто не может.Где то шляется.
Его давно надо было уже убрать с этой должности но Москва мумила,вот и получила такую трагедию.
Соболезнование всем родственникам и близким.
venmud 26 марта 2018 | 04:19
«Всего пострадали 84 человек, 37 из них, к сожалению, погибли. Остальным оказывается медицинская помощь», — сказал замглавы МЧС России Владлен Аксенов на оперативном совещании
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Из этого заявления следует, что 47 пострадавших, оставшихся живыми, сожаления у этого чиновника не вызывают! Они там на верхотуре опьяненные безграничной властью вообще берегов не видят?!