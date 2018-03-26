Открытый огонь вновь виден в здании кемеровского торгового центра

Как передает ТАСС, пламя замечено на третьем этаже здания. Одна из стен сооружения на стороне, выходящей во внутренний двор, начинает заваливаться внутрь. Находящиеся на месте сотрудники пожарных подразделений пояснили, что это происходит из-за высокой температуры и ослабления конструкций здания. Более 660 человек участвуют в тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Столько же находятся в состоянии готовности, говорят в МЧС. Привлечены свыше 12о единиц техники.