Двери на пожарные лестницы на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня» были закрыты
Спасатели были вынуждены их вскрывать, пишет издание «МБХ Медиа» со ссылкой на переговоры пожарных Глава МЧС Владимир Пучков ранее отметил, что доступа в отдельные помещения горящего здания в Кемерове по-прежнему нет. Из-за высокой температуры спасатели работают с риском для жизни и здоровья, так как внутри неустойчивые конструкции, сильное задымление.
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zapadnay 26 марта 2018 | 03:22
Сколько ещё надо пожаров, аварий, падений, крушений, свалок и прочих ЧП, чтобы люди, наконец, осознали почему это все происходит?!