Здание кемеровского торгового центра могли поджечь
Взрослые стали эвакуировать и спасать детей, когда начался пожар на 4 этаже кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», рассказала в интервью телеграмм-каналу Mash директор детского развлекательного центра «Круча» Юлия Богданова. Она считает, что здание подожгли.
За несколько дней до пожара сотрудники центра обращалась в полицию с просьбой принять меры к подросткам.
Комментарии1
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alexander25101977 26 марта 2018 | 03:17
Ну да. Сейчас найдут виноватых. Общественности их представят - вот они, подростки-поджигатели. И дай Бог, чтобы у них ещё агитки Навального не обнаружили. А общественность всё схавает, будет ныть и стонать: "Вот, какое поколение растёт. Путин, интернет закрой". А то, что прогнила Система, созданная натруженным руками подлеца-чекиста, то, что режим до мерзости коррумпирован, а отсюда и все эти, даже локальные, беды, то, что кругом чиновничий и полицейский беспредел и разгильдяйство, - это почему-то не будет заметно общественности. Никто об этом не скажет вслух, потому что все повязаны на чём-то, все в какой-то мере зависимы.