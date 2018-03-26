Здание кемеровского торгового центра могли поджечь

Взрослые стали эвакуировать и спасать детей, когда начался пожар на 4 этаже кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», рассказала в интервью телеграмм-каналу Mash директор детского развлекательного центра «Круча» Юлия Богданова. Она считает, что здание подожгли.

За несколько дней до пожара сотрудники центра обращалась в полицию с просьбой принять меры к подросткам.