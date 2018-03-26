Более 40 детей числятся среди пропавших без вести после пожара в торговом центре в Кемерове
По данным МЧС всего остается неясной судьба 64 человек. Подтверждена гибель 37. По меньшей мере, 9 из них – дети. Как следует из переговоров пожарных, сейчас спасатели покинули здание, возникла угроза обрушения конструкций между третьим и четвертым этажами.
Комментарии2
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r88w556xl4 26 марта 2018 | 03:21
Зато незаконные обыски проводят на входе, незаконно отказывают в посещении ТЦ, если откажешься от незаконного досмотра - всё террористов до жути боятся. Так вот они, террористы, сами руководители и работники ТЦ, они своей халатностью за один раз убиваю во много раз больше людей, чем их умирает в каком-либо теракте.
begly_ 26 марта 2018 | 03:24
Очень похоже на теракт. В случайность такой трагедии не верю.