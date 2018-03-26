Более 40 детей числятся среди пропавших без вести после пожара в торговом центре в Кемерове

По данным МЧС всего остается неясной судьба 64 человек. Подтверждена гибель 37. По меньшей мере, 9 из них – дети. Как следует из переговоров пожарных, сейчас спасатели покинули здание, возникла угроза обрушения конструкций между третьим и четвертым этажами.