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02:12, 26 марта 2018

Более 40 детей числятся среди пропавших без вести после пожара в торговом центре в Кемерове

По данным МЧС всего остается неясной судьба 64 человек. Подтверждена гибель 37. По меньшей мере, 9 из них – дети. Как следует из переговоров пожарных, сейчас спасатели покинули здание, возникла угроза обрушения конструкций между третьим и четвертым этажами.

Комментарии

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opiatnovyi63 26 марта 2018 | 02:18

Настоящая трагедия. .

danko1 26 марта 2018 | 02:42

opiatnovyi63: Огромный торгово-развлекательный комплекс никак нельзя отнести к малому бизнесу.
Ничему пожар в "Хромовой лошади" не научил.
Почему при малейшем задымлении не сработала сигнализация и не было оповещения по громкой связи как и в каком направлении надо покидать помещение?
Ужасная трагедия. Ни первая и к сожалению при повсеместном разгильдяйстве не последняя.

r88w556xl4 26 марта 2018 | 02:47

Зато незаконные обыски проводят на входе, незаконно отказывают в посещении ТЦ, если откажешься от незаконного досмотра - всё террористов до жути боятся. Так вот они, террористы, сами руководители и работники ТЦ, они своей халатностью за один раз убиваю во много раз больше людей, чем в теракте.

begly_ 26 марта 2018 | 03:08

r88w556xl4:

Даже свободной продажи оружия как у нас в США не требуется, заметил?
Какая жуть, какая несправедливость, какой беспредел судьбы... и я сейчас
совсем без ёрничества, а с глубокой скорбью..

olexa30 26 марта 2018 | 02:20

Какой кошмар...

alexander25101977 26 марта 2018 | 02:21

И вот такое пожарище возникло из-за того, что "детишки баловались с зажигалками на батутах", как уверяют чинуши-назначенцы? Кто в это поверит? Разве что "домашние хозяйки" (авторство Путина), которым завтра во время приготовления борща им расскажут по ТИВИ.

sveklotron_7 26 марта 2018 | 02:25

Я здесь от себя только и могу, что принести соболезнования родным и близким...
А вы, свиньи либероидные, укроидные и хер еще знает какие... давайте скачите, пиарьтесь на трагедии и будьте прокляты, ублюдки...

shmuel63 26 марта 2018 | 02:31

sveklotron_7:Кроме тебя самого, здесь никто и не скачет, болван!

rabin_tagor 26 марта 2018 | 02:38

shmuel63: он не болван, он на работе.

danko1 26 марта 2018 | 02:44

rabin_tagor: Он ничтожество тупое и без малейшего намека на нравственное начало, если на такой работе бредом и хамством зарабатывает иудины копейки, поддерживая воров и преступников.

danko_klisma 26 марта 2018 | 02:54

danko1: ст.мрас ничтожество тупое и без малейшего намека на нравственное начало, если на такой работе бредом и хамством зарабатывает иудины копейки, поддерживая воров и преступников. Вешайся.

fedor55 26 марта 2018 | 02:38

sveklotron_7: вот он путинский электорат вот всей красе - агрессивная ёбнутая на всю голову мразина, по другому тебя никак не назовешь. А вот проклинаешь ты зря людей, проклятия имеют свойство возвращаться к тому, кто ими сыпет.

alexander25101977 26 марта 2018 | 02:41

fedor55: Так эта вся путриотическая суЧность - соболезновать и тут же проклинать. Да и соболезнования-то их воняют, как и их патриотические какашки, которыми они обычно закидывают недовольных режимом.

eric_cartman1 26 марта 2018 | 02:52

sveklotron_7: "...только и могу, что принести соболезнования ..."
----------------------------------------------------
Кому нах нужны твои соболезнования вместо живых детей и родителей. Ты посмотри, как вы, едрисня, сейчас будете СВОИХ тварей спасать от ответственности и гордись этим.

diadiadisya 26 марта 2018 | 03:07

eric_cartman1: пнх

polikarpich 26 марта 2018 | 02:53

sveklotron_7: Вот ты как раз здесь и пиаришься, ты же не упустишь такой случай, чтоб не вякнуть про "либероидов" и "укропов"? И кто же ублюдок, спрашивается?

polikarpich 26 марта 2018 | 02:55

sveklotron_7: И соболезнования для себя лучше прибереги , они тебе нужнее.

begly_ 26 марта 2018 | 03:10

sveklotron_7:

Ублюдок это ты, который здесь на такой трагедии свои 11.80 каждым моментом "гребешь". Когда вы уже подавитесь людским горем суки.

wolzhanin 26 марта 2018 | 02:41

Ужас (((

ed10075 26 марта 2018 | 02:44

Судя по результатам, здание представляло собой коммерческую коробку, в которую напихали кучу развлекух, но забыли про пожарную безопасность. Соболезнования близким погибших, скорейшего выздоровления пережившим эту катастрофу.

com30 26 марта 2018 | 03:15

ed10075:
//забыли про пожарную безопасность//
Это вряд ли, просто так забыть невозможно, скорее пожарные инспектора города "не видели нарушений" и за это получали неоднократно щедрые взятки, а власти города являлись акционерами этого бизнеса, или хотя бы регулярно получали с него подарки в конвертах.
Если всех тех, кто вел бизнес, причастен к выделению земли, разрешению на строительство, инспекторским службам от архитектурного надзора до противопожарного контроля и сан.эпидем.службы посадить лет на 20-ть, перед этим освободив камеры политических заключенных типа Сенцова которого мурыжат только за не озвученные крамольные мысли, ошибка наказать невиновного из этого мафиозного кубла будет ничтожно мала. Даже тот сотрудник, что на прямую непричастен к разрешениям этого бизнеса, все равно виновен, ведь он работает в этих коррупционных конторах, наверняка знал о нарушениях но не заявлял о этом спецслужбам, а это уже статья УК РФ. Да и всё начальство спецслужб города, или даже выше, скорее всего были в деле и крышевали нарушения.

com30 26 марта 2018 | 02:54

Детей жалко.
Лучше бы на их месте был один путин.

com30 26 марта 2018 | 02:56

Дети нив чем не виноваты, в отличии от этого мелкого хрена.

cypher 26 марта 2018 | 02:57

ВВС 2:37
МЧС: "Выходим на конечную стадию"
Пожарные заканчивают тушить отдельные очаги огня в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Андрей Мамченков. "Выходим на конечную стадию", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Это потому что 4 этаж под угрозой обрушения .
И стрим тоже закончился.
Но заканчивают тушение пожара СЕЙЧАС, а не когда это объявил 3 часа назад начальник.
Как всегда - вранье, вранье, вранье...

democ 26 марта 2018 | 03:10

Коррупция и безответственность - вот две беды современной России.

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