Соболезнования в связи с трагедией в Кемерове уже выразили Турция и Австрия
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, как передает РИА Новости, глубоко потрясен случившемся. Он заверил, чтов Европе думают обо всех невинных людях, пострадавших от этой катастрофы, о жертвах, их семьях и друзьях.
Комментарии2
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opiatnovyi63 26 марта 2018 | 02:20
Несчастные дети ,несчастные их родители..Просто ужас!
petrovitchcolyan 26 марта 2018 | 03:12
Это Россия сынок ...