Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал разобраться в организации работы сгоревшего торгового центра в Кемерове
Он потребовал выяснить подробности строительства, приемки и эксплуатации здания, где располагался комплекс. Министр также потребовал выяснить состояние систем противопожарной защиты торгового центра, оценить действия персонала на первоначальном этапе в момент возникновения задымления и разобраться, почему дети в игровой комнате были без присмотра родителей. Он уже находится в Кемерове.
Комментарии9
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ze_danil 26 марта 2018 | 02:20
Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал...
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чувак, таких торговых центров по стране пара сотен, их все уже сегодня закрывать надо и смотреть что там да как
работай, падла, на опережение. Не пляши на костях
sborisych 26 марта 2018 | 02:55
ze_danil:
Да он не пляшет- он жопу свою срочно спасает..
opiatnovyi63 26 марта 2018 | 03:02
sborisych: Наша родная немеркнущая власть впереди планеты всей в организации убийств ,отравлений ,насиловании своих граждан,а предотвращать беду,защищать и спасать детей и их родителей это на втором плане!
petrovitchcolyan 26 марта 2018 | 03:09
sborisych: sborisych:
Он жопу новоизбранного пересидента спасает, был бардак и коррупция так все и осталось.
sborisych 26 марта 2018 | 03:19
petrovitchcolyan:
Н.авряд ли ту. Ведь ту жопу уже не спасёшь.. Поздно..
ed10075 26 марта 2018 | 02:48
Есть такая хитрая штука, называется она "профилактика пожарной безопасности", в которую включены не ведро с песком и лопата, а выполнения полного комплекса мер безопасности для посетителей при малейшем возгорании, экстренная эвакуация людей, инструктаж до автоматизма персонала, и регулярные учения.
sborisych 26 марта 2018 | 02:53
А чё, это он вo'время подсуетился...
ed81 26 марта 2018 | 03:03
Может от "главы" МЧС НУЖНО БЫЛО сразу потребовать "новому" президенту уйти на пенсию , головотяпство хуже теракта ...
petrovitchcolyan 26 марта 2018 | 03:06
Ясень пень там все незаконно, все кое-как, пожарникам дали на лапу они что хочешь подпишут, нормы не соблюдены, наверняка хозяева в Администрации города трудятся, сделали все подешевле - народу нагнали и радуются прибылям.