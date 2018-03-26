Следователи начали просмотр видеозаписей с камер наблюдения в ТЦ «Зимняя вишня»
В администрации Кемеровской области рассказали, что изъяты жесткие диски, они поступили в правоохранительные органы. По словам спасателей, пока остается неясной судьба 64 человек, которые числятся пропавшими без вести.
Комментарии1
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alexander25101977 26 марта 2018 | 02:15
Сейчас объявят "домашним хозяйкам" (авторство Путина), что видели, как детишки поджигали батуты.